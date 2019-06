CAN 2019 : Le Ghana et le Cameroun se quittent dos à dos (0-0)

Dans ce choc du Groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations, le Cameroun et le Ghana se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Les Ghanéens se sont montrés les plus dangereux en touchant la barre transversale en toute fin de rencontre.



Le Cameroun tenant du titre a montré sa solidité à défaut de talent, en prenant un point face au Ghana (0-0), ce qui le rapproche des huitièmes de finale de la CAN. De l'autre côté, sans idées, les "Blacks Stars" enchaînent un deuxième match nul, mais qui reste positif sur le plan comptable.



Le Ghana devra jouer sa qualification contre la Guinée Bissau lors de l'ultime journée, le Cameroun leader du groupe avec 4 points jouera contre le Bénin mardi prochain...