CAN 2019 : Le Ghana bat la Guinée-Bissau (2-0) et finit premier du groupe F devant le Cameroun tenu en échec par le Bénin (0-0)

Grâce à des buts de Jordan Ayew et Thomas Partey, le Ghana est venu à bout de la Guinée-Bissau (2-0.) Avec le nul du Cameroun (0-0) face au Bénin, les "Black Stars" s'emparent de la tête du groupe F.



Jordan Ayew ouvrait le score d'une superbe frappe en finesse côté lucarne opposée (1-0, 46e). Les Bissau-guinéens, malheureux, touchaient deux fois les montants en l'espace de dix minutes (52e, 65e) avant de finalement encaisser un deuxième but signé Thomas Partey (2-0, 72e.)



Dans l'autre match très pauvre, le Bénin et le Cameroun ont partagé les points (0-0). Les "Lions Indomptables" terminent deuxièmes de leur groupe et affronteront le Nigeria en huitième de finale. Le Bénin passe également au prochain tour et croisera le Maroc. Un match qui s'annonce compliqué pour les hommes de Dessuyer...