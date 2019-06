CAN 2019 : Le Cameroun se rassure face à la Guinée Bissau (2-0)

Tenant du titre, le Cameroun avait bien l'intention de lancer sa CAN par un succès face à la modeste Guinée-Bissau, 118e nation mondiale, ce mardi. C'est chose faite, mais dans la douleur (2-0.)



Globalement dominateurs, les Lions Indomptables ont dû attendre la 66e minute pour prendre enfin l'avantage, sur une tête piquée de Yaya Banana consécutive à un corner (1-0) à la mi-temps.



Plus pressants au retour des vestiaires, les protégés de Clarence Seedorf prenaient enfin les choses en main, grâce notamment à un Zambo Anguissa particulièrement remuant. C'est donc assez logiquement qu'ils doublaient la mise dans la foulée grâce à Stéphane Bahoken, entré en jeu quelques secondes plus tôt. L'attaquant du SCO reprenait de près un centre dévié d'Oyongo (69e.) Une belle entrée en matière pour les champions en titre.