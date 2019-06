CAN 2019 : Le Bénin et la Guinée Bissau signent le troisième match nul de la journée (0-0)

Au terme d'une partie de football catastrophique, le Bénin et la Guinée Bissau ont partagé les points, ce qui n'arrange finalement personne dans ce groupe F où finalement tout reste à faire.



Rarement une journée aura été aussi peu prolifique dans l'histoire de la CAN. Et, pour cause trois matches nuls et vierges ont été successivement enregistrés : Mauritanie - Angola (0-0), Cameroun - Ghana (0-0) et en clôture de cette 2e journée, le Bénin et la Guinée-Bissau n'ont pas été non plus capables de trouver la faille, après 90 minutes laborieuses.



Un résultat nul qui n'ouvre la porte des 8es de finale à aucune équipe de ce groupe, où le Cameroun, avec 4 points, devance le Ghana (2 pts) et le Bénin (2 pts). Même la Guinée-Bissau, avec une seule unité au compteur, peut donc toujours envisager la qualification au terme d'une 3e journée qui sera cruciale.



Le 2 juillet prochain, la Guinée Bissau affronte la sélection Ghanéenne, tandis que les "Lions indomptables' se frotteront aux "Écureuils" du Bénin.