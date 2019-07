CAN 2019 / La Tunisie élimine le Ghana par tirs au but et affronte Madagascar en quart de finale.



La Tunisie pensait se qualifier au bout de 90 minutes grâce au but de Khenissi.



Mais dans les arrêts de jeu, Bedoui a marqué contre son camp, sa tête lobant le malheureux Hassen.



Lors des prolongations, peu de spectacle et de réelles occasions. Finalement, les hommes de Giresse ont dû attendre les tirs au but pour se qualifier grâce à un arrêt de Ben Mustapha, entré en jeu quelques secondes avant cette séance.



La Tunisie affrontera Madagascar en quarts de finale.