CAN 2019 : La Tunisie arrache le nul face au Mali (1-1)

Poids lourd du continent africain, la Tunisie traverse une phase de poules contrastée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Après un match nul contre l'Angola (1-1) pour leur entrée en lice, les Aigles de Carthage retrouvaient les Aigles du Mali pour le choc du groupe E.



Et, dans ce rapport de force, l'équipe tunisienne a évité le piège malien grâce à un nouveau but de son homme providentiel, Wahbi Khazri. C'est un coup-franc détourné de l'attaquant stéphanois qui a permis aux hommes d'Alain Giresse de refaire surface en seconde période, à vingt minutes de la fin (70e.) Dix minutes plus tôt les Maliens marquaient à l’heure de jeu, donnant provisoirement la première place aux « Aigles. »



Le Mali occupe présentement la première place du groupe E avec 4 points +, suivi par la Tunisie 2 points, l’Angola 1 point, les « mourabitounes » pointent à la dernière place. La Tunisie jouera sa qualification contre la Mauritanie, pendant que le Mali croisera l’Angola.