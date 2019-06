CAN 2019 : La RDC étrille le Zimbabwe (4-0) et se positionne dans la course des meilleurs troisièmes.



Après deux défaites en autant de sorties, les troupes de Florent Ibengué se sont ressaisies face au Zimbabwe battu 4-0 ! Sur un coup franc à l'entrée de la surface, Jonathan Bolingi profitait d'une mauvaise prise de balle du portier Chipezeze pour pousser le ballon au fond des filets de la tête (1-0, 4e.) Une demi-heure plus tard, Cédric Bakambu profitait à son tour d'un alignement très aléatoire de la défense zimbabwéenne pour aller mettre un subtil extérieur du pied droit (0-2) à la mi-temps.



En deuxième période, Bakambu inscrivait le troisième but des "Léopards" et signait par la même occasion un doublé (3-0.) En fin de partie Assombalonga aggravait le score (4-0.) Pour espérer se qualifier comme meilleur troisième avec seulement trois points, la RDC devra attendre les résultats des autres groupes dans les prochains jours...