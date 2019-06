CAN 2019 : La Mauritanie et L'Angola se quittent sur décevant nul (0-0)

Au terme d'une rencontre peu emballante, sous un soleil de plomb à Suez, la Mauritanie et l'Angola se sont séparés sur le premier 0-0 depuis le début de cette CAN-2019.



Les "Mourabitounes", avec un point pris en deux matches, sont presque déjà hors de la compétition. Sauf très large succès contre la Tunisie. Les hommes du Français Corentin Martins pourront toutefois se satisfaire d'avoir marqué le tout premier point de leur histoire en CAN.

Pour les "Palancas negras", l'espoir est toujours de mise et l'équation plutôt simple : pour prendre la deuxième place du groupe E à la Tunisie, il leur faudra faire un résultat mieux que celui des "Aigles" de Carthage. Lors de la dernière journée, la Tunisie affrontera la Mauritanie, tandis que les Angolais devront se frotter au Mali...