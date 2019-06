CAN 2019 : La Guinée assure face au Burundi (2-0) et espère se qualifier comme meilleur troisième.

À l'occasion de la 3ème journée de phase de groupe de la CAN, la Guinée s'est imposée face au Burundi (0-2.) Le Syli qui se retrouve avec 4 points, espère passer comme meilleur troisième à l'issue de la phase de poule.



À l'Al Salam Stadium, la Guinée a pris le dessus sur le Burundi (2-0) après son nul face à Madagascar (2-2) et sa défaite face au Nigeria (1-0) lors des deux premiers matches. En supériorité numérique pendant près 80 minutes suite à l'exclusion précoce de Nduwarugira (12e), le Syli national a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Yattara sur corner (25e). Au retour des vestiaires, l'attaquant auxerrois a récidivé et s'est offert un doublé en étant à la conclusion d'un contre (52e.)