CAN 2019 : La Côte d'Ivoire assure l'essentiel face à l'Afrique du Sud (1-0)

Les Éléphants ont eu besoin de plus d'une heure pour faire trembler les filets de costauds Sud-Africains. Comme un symbole, alors qu'ils éprouvaient jusque-là les pires difficultés pour exister dans la partie, ce sont Max-Alain Gradel et Jonathan Kodjia qui faisaient mouche. Bien lancé par Wilfried Kanon, le Toulousain filait sur la gauche alors que Mkhize couvrait. Avec le mauvais placement du défenseur des Bafana Bafana, Kodjia se retrouvait seul et concluait (1-0, 64e). Les « Eléphants » jouent leur deuxième match face au Maroc le vendredi 28 Juin, de belles retrouvailles entre Hervé Renard et ses anciens joueurs…