CAN 2019 / LE SÉNÉGAL EN FINALE : Le président Macky Sall félicite les Lions et les appelle à remporter le trophée.

Trés chers Lions,

je suis heureux et fier de vous adresser, au nom du peuple sénégalais, mes chaleureuses félicitations et mes vifs encouragements. Notre cher pays est en finale de la #CAN19 grâce à la combativité, l’engagement et surtout l’esprit de sacrifice dont vous avez fait montre et avec le soutien du 12eme Gaïndé.

Vous confirmez ainsi tout le potentiel et tout le talent qui sont en vous. Il ne vous reste qu’une seule et belle chose à faire : Remporter le titre continental!

ÇA KANAAM! 🇸🇳🦁⚽