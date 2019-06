CAN 2019 : L'entraîneur de l'équipe U20, Youssouf Dabo, va superviser les adversaires du Sénégal

Le travail de Dabo a déjà commencé avec la Tanzanie, l'un des trois adversaires du Sénégal pour la phase de groupes de la CAN. Une rencontre (23 juin) qui semble à la portée des Lions, mais qui doit impérativement être synonyme de victoire afin de lancer la plus prestigieuse des compétitions africaines de la meilleure des manières.



Après, place à l’Algérie, deuxième rival des joueurs de Aliou Cissé, le jeudi 27 juin, au Caire, que Youssouf Dabo va superviser et étudier. Le coach des moins de 20 ans sera en opération supervision dans les prochains jours, lors de la rencontre Algérie-Kenya.



Et avant chaque match des Lions, l’ancien entraîneur du Stade de Mbour proposera, à l’occasion des réunions techniques avec le staff, une analyse tactique de l'adversaire qui se dressera face à Mbaye Niang, Kalidou Koulibaly, Salif Sané and co.



Unanimement, les observateurs s'accordent à dire que le groupe C, hérité par les hommes de Aliou Cissé après tirage au sort, semble l'un des plus aisés de cette CAN. Mais l'histoire du football a souvent été taquiné avec le Sénégal et les éliminations prématurées des éditions de 2015 et 2017 restent encore en mémoire.