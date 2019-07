CAN 2019 : L’arbitrage vidéo va entrer en jeu lors du match Sénégal-Bénin (mercredi, 16h GMT)

Huit équipes disputeront, à partir de demain, les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Les matches seront disputés mercredi et jeudi à 18h 00 et 21h 00 (heure égyptienne). Et l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée pour la première fois, lors de ces matches du second tour.







Sénégal-Bénin (mercredi, 16hGMT) sera donc le premier test. Et les arbitres y feront recours. La CAF a assuré que tout avait été fait pour mettre les arbitres dans les meilleures dispositions en dépit de la décision tardive, prise au mois d’avril, d’introduire la VAR dès les quarts de finale.







La VAR ne peut en effet être exploitée que dans quelques cas de figure : après un but marqué, sur une situation litigieuse dans la surface pouvant amener un penalty, pour un carton rouge direct et pour vérifier l’identité d’un joueur à sanctionner.



Pour rappel, les vingt-quatre sélectionneurs des équipes qualifiées pour la CAN 2019 avaient majoritairement souhaité l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, lors d'un atelier de travail organisé la semaine dernière au Caire, juste avant le tirage au sort de la phase finale, effectué le 12 avril.