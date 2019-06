CAN 2019 : L'appel de Sadio Mané aux supporters des Lions

Après sa victoire face à la Tanzanie (2-0), en match comptant pour la première journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, le Sénégal affronte l'Algérie, jeudi soir. Sadio Mané est conscient que rien n’est fait avant ce deuxième match du groupe C. Le n°10 des Lions a lancé un appel aux supporters. Et les Lions ne sont pas les seuls à préparer leur match face aux Fennecs au Stade du 30 Juin, au Caire. Des centaines de supporters sont ainsi en ordre de marche. Le 12e Gaïndé local a même lancé un appel à tous ceux qui garniront les tribunes de l’enceinte cairote.