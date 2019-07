CAN 2019 : L’Algérie prépare 28 avions, pour envoyer 4800 supporters à la finale

Les autorités ont annoncé avoir prévu pas moins de 28 avions, un pont aérien destiné à faciliter le déplacement de près de 4800 personnes. Cette mesure exceptionnelle devrait permettre aux supporters des « Fennecs » de venir en masse au stade international du Caire, assister à la finale de la CAN, prévue ce vendredi à 19h GMT.



Selon des sources concordantes, il y aurait 13 avions d’Air Algérie, six de Tassili Airlines et neuf avions militaires qui seront affrétés. Une décision prise par le premier ministre Algérien, Nourredinne Bedoui à l’issue du conseil du gouvernement de ce lundi.