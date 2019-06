CAN 2019 : L’Algérie mène par 1 but à 0 contre le Sénégal

L'équipe de l’Algérie a ouvert le score contre le Sénégal, sur un but de Mohamed Youcef Belali (49e), en match comptant pour la deuxième journée des phases de poule (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Le premier but est venu d'une récupération de Feghouli qui a servi le numéro 8 algérien. Le n°10 de Galatassaray a envoyé dans la profondeur Belali qui a fait parler sa vitesse et sa vista technique en ajustant le gardien Édouard Mendy pour l'ouverture du score (49', 1-0).