CAN 2019 / Huitièmes de finale : Le Cameroun, tenant du titre, éliminé par le Nigeria (2-3).

Coup de tonnerre en Égypte, le Nigéria vient d'éliminer le Cameroun vainqueur de l'édition 2107, dans un match totalement fou en s'imposant 3-2. Les Nigérians ont ouvert le score grâce à leur buteur Ighalo (1-0), avant de concéder deux buts en trois minutes, Bahoken (41e) et Njie (44e) donnent l'avantage aux "Lions indomptables" (2-1) à la mi-temps.



À la 63e Odion Ighalo inscrivait un doublé (son troisième but dans la CAN) et permettait aux "Super Eagles" de revenir dans ce match de folie (2-2.) Sur cette folle lancée, Iwobi portait le coup de grâce à la 66e (3-2) signant ainsi le déclin du champion en titre. Une autre élimination surprise après celle du Maroc de Hervé Renard face au Bénin...