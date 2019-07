CAN 2019 / Historique des matches entre « Lions » et « Écureuils » : Quatre succès et un nul pour le Sénégal.

Le Sénégal part avec la faveur des pronostics face au Bénin cet après-midi au stade du 30 juin à 16h GMT. En cinq rencontres, les « Lions » comptent quatre victoires pour un résultat nul. Toutefois ces deux sélections ne se sont jamais croisées dans une phase finale de coupe d’Afrique des nations. Entre 1982, date de leur première rencontre et 2008, les deux équipes ont joué à cinq reprises dont trois matches amicaux et deux parties officielles.







Tableau récapitulatif des matches Sénégal – Benin 31 janvier 1982 à Dakar match amical : Sénégal 1-0 Bénin 9 avril 2000 à Cotonou Tours préliminaires Coupe du monde 2000 : Sénégal 1-1 Bénin

23 avril 2000 à Dakar Tours préliminaires Coupe du monde 2000 : Sénégal 1-0 Bénin

7 février 2007 à Rouen (France) match amical : Sénégal 2-1 Bénin

16 janvier 2008 à Ouagadougou match amical : Sénégal 2-1 Bénin

Bilan : 4 victoires pour le Sénégal en cinq matches ; 7 buts marqués, 3 encaissés. Ce match entre de quart de finale entre le Sénégal et le Bénin sera donc leur toute première confrontation en phase finale de Coupe d’Afrique des nations.