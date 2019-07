CAN 2019 / Historique des chocs Sénégal - Tunisie : Duels équilibrés entre "Lions" et "Aigles", 3 nuls et une victoire de chaque côté

Dès ce dimanche les demi-finales de la CAN 2019 démarreront au Caire à partir de 16h GMT. Et, c'est le choc Sénégal – Tunisie qui va ouvrir le bal au stade du 30 juin. Deux équipes qui sont se sont déjà croisées une vingtaine de fois toutes compétitions confondues (20 matches joués ; 4 victoires pour le Sénégal, 9 pour la Tunisie et 7 nuls.)



À préciser que les "Lions" et les "Aigles" de Carthage ont eu a jouer à cinq reprises en phase finale de la CAN (5 matches : une victoire partout et 3 matches nuls.) Ce match de demi-finale sera d'autant plus décisif si l'on se souvient qu'en 2004 lors de la CAN organisée et gagnée par la Tunisie, le Sénégal avait été éliminé en quarts de finale à l'issue d'une partie houleuse...





Confrontations entre le Sénégal et la Tunisie, à la CAN, depuis 1965...



14-novembre-1965 à Tunis (Tunisie) : Sénégal 0-0 Tunisie



31-Janvier-2002 à Kayes (Mali) : Sénégal 0-0 Tunisie



07-Février-2004 à Rades (Tunisie) : Tunisie 1-0 Sénégal



23-Janvier-2008 à Tamale (Ghana) :

Tunisie 2-2 Sénégal



15-Janvier-2017 à Franceville (Gabon) : Sénégal 2-0 Tunisie



C'est donc les "Lions" qui avaient pris l'ascendant sur les "Aigles" de Carthage lors de leur dernière rencontre à la CAN Gabon 2017. Le duel à distance entre Alain Giresse, le sélectionneur de la Tunisie, et Aliou Cissé sera une nouvelle occasion pour les deux équipes de se détacher dans le bilan des confrontations.





Statistiques du Sénégal sur les 20 derniers matches toutes compétitions confondues :



Nombre de victoires : 12 (60%)



Nombre de matchs nuls : 5 (25%)



Nombre de défaites : 3 (15%)



Nombre de matches sans encaisser de but : 12 (60%)



Statistiques de la Tunisie sur les 20 derniers matches toutes compétitions confondues :



Nombre de victoires : 9 (45%)



Nombre de matchs nuls : 5 (25%)



Nombre de défaites : 6 (30%)



Nombre de matchs sans encaisser de but : 6 (30%)