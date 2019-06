CAN 2019 / Groupe E : L'Angola tient tête à la Tunisie (1-1)

Après s'être arrêtée en quarts de finale en 2015 et en 2017, la Tunisie avait à cœur de commencer cette première CAN à 24 équipes par un succès face aux modestes Angolais, ce lundi. C'est raté (1-1). La faute à une prestation globalement trop brouillonne, notamment d'un point de vue technique. Malgré un duo Sliti-Msakni très remuant devant, les protégés d'Alain Giresse ont manqué de fluidité dans le jeu, mais aussi d'idées pour venir à bout d'un adversaire accrocheur.

Il a même fallu un penalty, pour une faute de Paizo sur Sliti dans la surface au terme d'un joli mouvement collectif, pour débloquer la situation. Et Msakni n'a pas tremblé (1-0, 34e).



L'Angola finit fort et profite d’une faute de main du gardien Tunisien Ben Mustapha sur une frappe de Mateus, et qui a profité à Djalma (1-1, 73e). Une égalisation qui a eu le mérite de relancer les « Palancas negras. »