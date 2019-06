CAN 2019 / Groupe C : L'Algérie signe une entrée convaincante face au Kenya battu (2-0)

L'Algérie a battu le Kenya (2-0) ce dimanche au terme d'une prestation séduisante. Elle rejoint le Sénégal en tête du groupe C, à égalité parfaite (3 pts +2.)



Pour son premier match dans la CAN 2019, l'Algérie a laissé une belle impression en battant le Kenya (2-0.) Dès le début, les Fennecs, disposés dans un 4-3-3 avec Feghouli plus décalé, ont affiché une qualité technique, une envie et un état d'esprit remarquables.



Le coach Djamel Belmadi a fait des choix forts depuis sa prise de pouvoir l'an passé et cela se voit : récupération rapide du ballon, explosion vers l'avant, peu de dribbles inutiles... Même si l'équipe a eu besoin d'un penalty de l'excellent Bounedjah, à la suite d'une faute sur l'insaisissable Atal, pour ouvrir le score (1-0, 34e), les Kenyans sont longtemps restés sous pression. Avant que Riyad Marhez, le capitaine, ne double la mise en reprenant un centre de Bennacer (2-0, 43e).



Le prochain Algérie - Sénégal prévu ce jeudi 27 juin à 17h sera donc explosif !