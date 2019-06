CAN 2019 / Groupe B : Match de folie entre la Guinée et Madagascar pour sa grande première (2-2).

Sans leur leader technique, Naby Keïta, sur le banc, les Guinéens ont fait leur entrée en lice à la coupe d'Afrique face aux "Baréas" de Madagascar qui eux, jouaient leur première partie à une CAN. Une rencontre donc inédite, qui aura été haletante tout au long des 90 minutes de jeu, avant de finir sur un nul (2-2.)



Confiant, le Syli national se lançait d'emblée à l'offensive des "Baréas", Sory Kaba parfaitement lancé, lobait subtilement le portier malgache dans un premier temps, avant de finir son action tirant à bout portant dans le but vide (1-0.) Dans ce match fou, Kaba manquait le doublé de quelques centimètres à la 51e, voyant sa frappe trop croisée toucher le poteau droit avant de sortir.



Les novices malgaches loin d'être démotivés, réussissaient l'égalisation sur un corner parfaitement exécuté par Andria et prolongé de la tête par Anicet Abel qui non seulement ramenait son équipe dans la partie, mais aussi inscrivait le tout premier but de Madagascar en phase finale de la coupe d'Afrique des nations (1-1.)





Dans la foulée, les hommes de Nicolas Dupuis, marquait leur deuxième but en l'espace de six minutes, prenant à défaut la défense Guinéenne mal alignée, Andria parti à la limite du hors jeu, réussissait un magnifique contrôle avant de piquer son ballon trompant le gardien adverse (2-1.)



Le sélectionneur de la Guinée, voyant le navire couler, lançait à la 60e minute, Naby Keïta dont la participation à cette CAN était très incertaine, suite à sa blessure avec son club Liverpool (Match de ligue des champions aller contre le FC Barcelone.) Une entrée bénéfique pour le Syli national qui reprend le contrôle du ballon. Et, à la 63e le capitaine Ibrahima Traoré fauché dans les 18 mètres, bénéficiait d'un penalty transformé par François Kamano (2-2, 66e.)



La prochaine journée sera déjà décisive pour le Syli qui affronte le Nigeria le mercredi 26 (14h30 GMT.) Par ailleurs, deux des novices de cette CAN, le Burundi et le Madagascar jouent le jeudi 27 juin à 14h30 GMT.