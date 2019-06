CAN 2019 / Groupe A : L'Ouganda crée la surprise en battant la RD Congo (2-0)

Après la victoire du pays hôte, l'Égypte 1- 0 contre le Zimbabwe pour le compte du premier match du groupe A, la RD Congo et l'Ouganda se sont livré un duel sans merci au stade international du Caire à moitié rempli. Un match finalement remporté par les Ougandais deux buts à zéro devant des Congolais surpris d'entrée de jeu.



À l'issue d'une partie âprement disputée entre "Léopards" du RD Congo et les "Cranes" de l'Ouganda, sous une chaleur accablante, les hommes de Ibengé ont été menés au score dés le premier quart de jeu, suite à un but de la tête de Patrick Kaddu trouvé au premier poteau par un beau centre de Farouk Miya sur corner 1-0 (14e.) Un but qui a comme conséquence de décrisper les "Cranes" qui feront preuve de courage et de combativité tout au long de la partie. Impuissants malgré quelques vaines tentatives de Yannick Bolassié ou encore Cédric Bakambu, les "Léopards" n'aura jamais réussi à sonner la révolte.



Le coup de grâce viendra à la 48e minute, sur un coup franc coupé de la tête par Emmanuel Okwu, qui trompait le gardien adverse d'une tête lobée, suite à un excellent service de Farouk Miya qui délivrait là sa deuxième passe décisive (2-0.) l'Ouganda gagne ainsi son premier match en phase finale depuis 41 ans !



Une défaite d'entrée pour la RDC qui faisait partie des outsiders de cette 32e CAN. La prochaine journée du groupe A prévue le 25 juin opposera donc l'Égypte de Moh Salah actuel leader du groupe a la RDC (20h GMT), alors que l'Ouganda fera face au Zimbabwe (17h GMT) battu lors de sa deuxième sortie.