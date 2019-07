CAN 2019 : Giresse retrouve le Sénégal pour une place en finale

Ce dimanche (16h GMT), le Stade du 30 Juin sera le théâtre des retrouvailles entre Alain Giresse et Aliou Cissé, qui avait refusé d'être son adjoint, à la tête de la sélection sénégalaise, en 2013. Les deux hommes, respectivement à la tête du Sénégal et de la Tunisie, qui s’affrontent en demi-finale de la CAN 2019, ne se sont jamais côtoyés sur un banc.





Et, les retrouvailles entre l’équipe du Sénégal et le technicien français, qui avait conduit les Lions à la CAN 2015, s'effectueront donc dans une certaine sérénité. En quête du titre continental, il croise les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté pour des retrouvailles à enjeu, au Caire.





L’ancien international français, qui avait été nommé sélectionneur du Sénégal en novembre 2013, avait qualifié l’équipe nationale pour la CAN 2015. Avec cinq succès et un nul dans leur groupe des éliminatoires, les Lions de la Téranga avaient fini premiers devant le Cameroun.



Mais, en Guinée Équatoriale, lors de la CAN 2015, ils s’étaient arrêtés au premier tour derrière le Ghana et l'Algérie de Christian Gourcuff. Giresse avait démissionné de son poste de sélectionneur des Lions en pleine conférence de presse d’après-match Algérie-Sénégal (2-0), le 27 janvier 2015, et redevient sélectionneur du Mali, en mars 2015.