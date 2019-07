CAN 2019 : Finalistes, les "Lions" devraient toucher 10 millions FCFA chacun, en guise de prime

Au delà du prestige et de la performance footbalistique, la qualification du Sénégal en finale de la CAN aura comme conséquence, une belle prime de qualification estimée à dix millions par joueur.



Une information confirmée par le vice président de la fédération Sénégalaise de Football, Saër Seck au micro de la RTS1. « Oui, je le confirme…. la prime fait partie du jeu. C’est un élément de motivation mais vraiment les joueurs en parlent trois minutes et ensuite … C’est-à-dire, même si on leur avaient donné zéro de prime, je pense que le niveau de motivation aurait été le même », fera t'il savoir suite à la qualification du Sénégal en finale, 17 ans après celle perdue en 2002, au Mali, contre le Cameroun...