CAN 2019 : En 29 ans, le Sénégal n’a jamais perdu contre le Kenya !

En effet, un retour de 29 ans dans l’histoire du football Africain, permet de constater que les « Harambee stars » et les « Lions » du Sénégal se sont déjà croisés pour la toute première fois lors du premier tour de la CAN 1990 (Algérie, Annaba) Un duel qui s’était soldé par un match nul et vierge (0-0.)

Deux ans plus tard, le Sénégal qui organisait alors la CAN 1992 sur ses terres, disposait du Kenya sur le lourd score de trois buts à zéro (Sénégal 3-0 Kenya.) Des buts signés Souleymane Sané, Bocandé et Victor Diagne devant près de 50.000 spectateurs.

Il faudra par la suite attendre douze ans pour revoir une affiche Sénégal / Kenya à la CAN 2004 (Tunisie). Une partie remportée trois buts à zéro par les « Lions » (Sénégal 3-0 Kenya) grâce à un doublé de Mamadou Niang et un but de Pape Bouba Diop.

Ce quatrième match en phase finale de la CAN entre les deux formations, prévu ce lundi 1 juillet au stade du 30 Juin à 19h GMT, aura certainement une autre physionomie…