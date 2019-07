CAN 2019/Elimination de l'Egypte en 8es de finale : Tout un pays pleure avec Mohamed Salah

Un pays, abasourdi, pleure l'élimination de son équipe







L’Egypte a buté sur la première marche du second tour. Celle menant vers les quarts de finale. Deux ans après la défaite en finale de la CAN 2017, contre le Cameroun à Libreville, c’est un coup de patte de Lorch (85e) qui a causé la perte des pharaons, samedi, en huitième de finale de «leur» CAN, au Stade international du Caire (0-1).





Larmes de joies pour et ses coéquipiers, grande déception pour les hommes de Javier Aguirre, qui ont fait vibrer l’enceinte cairiote, depuis le début de la compétition. Sous les yeux de 74 000 supporters déchaînés . La déception est énorme. C’est tout un pays, abasourdi, qui pleure l'élimination de Mohamed Salah et de ses partenaires.





L ’Egypte se voyait déjà en haut de l’affiche





L’espoir était permis. A la hauteur de la folle envie née d’un carton plein lors du premier tour sans encaisser le moindre but . L ’Egypte se voyait déjà en haut de l’affiche. Prêt à descendre à nouveau dans la rue pour fêter la victoire. Et l’Afrique du Sud a tout gâché. Plus qu'une énorme surprise, on peut parler d'un drame national quand on connaît l'attachement des Égyptiens à leur équipe nationale.



Le goût d'inachevé est amer. Jamais l'Égypte, en tant que pays organisateur, ne s'était inclinée avant les demi-finales . Pour décrocher le huitième titre majeur de son histoire, le pays hôte de la CAN 2019 devra encore patienter avant de garnir un palmarès bloqué depuis 2010.





Un goût d'amertume







Quelques heures après ce cruel dénouement, les rues de la capitale égyptienne ont un goût d'amertume. Un crève-cœur également pour les supporters égyptiens : au Stade international du Caire, dans les fan-zones, dans les restaurants ou devant leur télévision. Les plus ferventes supporters, présents à chaque match depuis le début de la compétition, ont tremblé jusqu’à la dernière minute du match.



À l’image de la star égyptienne, maillot sur le visage, les pharaons sont « accablés » après leur échec de samedi soir. De l'euphorie à la tristesse, en passant par l'angoisse : les supporters qui assistaient au match Egypte-Afrique du Sud (0-1) sont passés par toutes les émotions. Avant d’aller calmement au lit avec un sentiment de gâchis.