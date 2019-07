CAN 2019 : Démission du président de la Fédération égyptienne de football, après avoir viré le sélectionneur

Hany Abo Rida a démissionné ce samedi, de son poste de président de la Fédération égyptienne de football. Le dirigeant sportif, par ailleurs membre du comité exécutif de la CAF et du conseil de la FIFA, a invité tous les membres du conseil d’administration à en faire de même. Un vice-président lui succède par intérim jusqu'aux nouvelles élections qui auront lieu dans 6 mois.







Le fédéral a jeté l’éponge à la suite de l’élimination des pharaons en 8es de finale de la CAN 2019, samedi, face à l’Afrique du Sud (0-1). «Cette décision était une obligation morale, même si la fédération avait apporté tout son soutien matériel et moral à la sélection», lit-on dans le communiqué de l’instance du football égyptien. La fédé a, par ailleurs, annoncé le limogeage du sélectionneur Javier Aguirre.







À noter que Abo Rida va continuer d’assumer ses fonctions de président du Comité d’organisation de la CAN 2019 jusqu’à la fin de la compétition.