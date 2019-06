CAN 2019 / Cameroun : Joël Tagueu quitte la sélection pour risque de mort subite sur le terrain

Alors qu’il se trouve actuellement en Égypte pour la CAN 2019, Joël Tagueu ne jouera finalement pas la compétition et va donc quitter la tanière des Lions indomptables. En effet, le médecin de la sélection camerounaise, le Pr. William Ngatchou, lui a détecté une anomalie d’implantation d’une artère coronaire, suspectée au Qatar et confirmée en Égypte, avec un risque non nul de mort subite sur le terrain. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de tristesse par le staff camerounais.



Un recours a été introduit à la CAF pour son éventuel remplacement, renseigne Africatopsports