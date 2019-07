CAN 2019 : Boussoufa offre la victoire au Maroc (1-0) contre L'Afrique du sud, la Côte d'Ivoire écrase la Namibie (4-1)

Le Maroc et la Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remportant tous deux leur troisième match.



L'Afrique du Sud avait une petite chance de qualification en cas de victoire sur le Maroc, mais les 'Lions de l'Atlas" ont fini par l'emporter sur une réalisation tardive de Boussoufa (1-0, 90e) et termine premier du groupe D.



De son côté, la Côte d'Ivoire a fait le job face à la Namibie, les 'Eléphants" ont déroulé via des buts de Gradel (38e), Serey Die (58e), Zaha (84e) et Cornet (89e) pour l'emporter 1-4 et assurer leur seconde place derrière le Maroc.