CAN-2019 : Au bout du suspense, l'Algérie bat la Côte d'Ivoire et rejoint le Nigeria en demi-finale

L'Algérie a battu la Côte d'Ivoire ce jeudi lors des quarts de finale de la CAN-2019. Les Fennecs se sont imposés à l'issue de la séance de tirs au but (1-1, 4-3 tab)



Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour que se décide l'issue du match de quart de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et à ce petit jeu, ce sont les "Fennecs" qui ont fini par l'emporter aux tirs au but (TAB 4-3 ). Sofiane Feghouli avait ouvert le score à la 20e minute, mais Jonathan Kodjia a répliqué à la 62e pour les Éléphants.



L'Algérie rejoint ainsi le Nigeria en demi-finale...