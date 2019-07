CAN 2019 : Après les prolongations, Madagascar décroche une qualification historique en quarts de finale face à la RDC battue aux tirs au but (2-2, TAB 4-2)

La RD Congo et Madagascar s'affrontaient cet après-midi en huitièmes de finale de la CAN, sur la pelouse du stade d'Alexandrie. Un match qui a démarré tambour battant avec un but des "Barea" dès la 9e minute de jeu, suite à une frappe phénoménale d'Ibrahim Amada, qui logeait la balle dans la lucarne gauche de Matampi (1-0.) Le président Malagache, Andry Rajoelina venu supporter les "Barea" jubile du haut de la loge officielle.



Un coup de massue qui semblait d'ores et déjà condamner la RDC, sauf que les "Léopards" réussissaient à inverser la tendance dans les minutes suivantes. Avec notamment un pressing haut et beaucoup d'impact physique, les hommes de Florent Ibengué revenaient au score à la 21e minute, Bakambu idéalement servi par Ngonda trompait le gardien Malgache d'une belle tête piquée (1-1) à la mi-temps.



Dans une seconde période où Madagascar a retrouvé son jeu habituel, avec une construction fluide depuis leur base arrière, c'est le capitaine Faneva Andriatsima qui inscrivait le deuxième but Malgache à la 77e, d'une tête au ras du sol, suite à un centre de Romain Métanir (2-1.) Mais, contre toute attente, Chancel Mbemba remettait les "Léopards" dans le coup dans les ultimes minutes du temps règlementaire, en mettant sa tête sur un corner de Élia (2-2.)



Direction les prolongations, après une nette domination des Congolais, les vaillants Malgaches résistaient avant de l'emporter finalement aux tirs au but (TAB 4-2). Les "Barea" signent ainsi une historique qualification en quarts de finale pour leur première CAN.