CAN 2019 / Après avoir officié lors du match Sénégal - Ouganda, l’arbitre Algérien Mustapha Ghorbal, sera encore au sifflet contre le Bénin.

À quoi joue la CAF ? La question mérite d’être posée au vu de la situation. En effet, il est rare de voir un même arbitre officier deux fois d’affilée un match auquel participe une même équipe, de surcroît dans une compétition telle que la CAN ! L’Algérien Mustapha Ghorbal avait déjà dirigé le match de huitièmes de finale Sénégal-Ouganda (1-0.) Il a de nouveau été désigné pour diriger un match des « Lions. »



Et, cette fois, ce sera contre le Bénin ce mercredi en quart de finale de la CAN. Si son arbitrage n’a pas été contesté par le Sénégal lors de son match contre les « Cranes », ladite situation est pour le moins curieuse, dira-t-on… M. Ghorbal arrivera-t-il à « satisfaire » le Bénin ? Sachant que beaucoup de supporters Béninois ont contesté l’arbitrage de l’Angolais Helder Martins Rodriguez de Carvalho suite à l’expulsion d’Adenon... Match et arbitrage à suivre à partir de 16h GMT…