CAN 2019 / Algérie : Youcef Atal et Feghouli forfaits contre le Nigeria en demi-finale

Malgré la qualification en demi-finales au bout du bout devant la Côte d’Ivoire, l’Algérie a perdu deux joueurs cadres sur blessure. Le latéral droit Atal est sorti en se tenant l’épaule et le buteur Feghouli a dû abandonner ses coéquipiers pour un pépin physique.



Face au Nigeria le dimanche prochain, les Fennecs devraient évoluer sans ces deux joueurs cadres. Youcef Atal et Feghouli pourraient rater le choc face aux Super Eagles. l’issue de ce match spectaculaire et tendu, Feghouli et Belmadi se sont exprimés sur les cas de blessure.



« Je ne sais pas exactement la gravité de ma blessure. Mais je vais voir avec le médecin de la sélection. Même si je ne serai pas apte pour jouer face au Nigéria, l’Equipe Nationale aura un autre guerrier pour participer à ce match », a déclaré Sofiane Feghouli.



« Je pense qu’on se dirige vers le forfait d’Atal pour le reste du tournoi. Je vais me soumettre à l’avis du staff médical, mais malheureusement, je pense que c’est fini pour lui », a fait savoir le sélectionneur des « Fennecs » Djamel Belmadi.