CAN 2019 / Algérie : Haris Belkebla viré de la sélection, Andy Delort rappelé en renfort

Sur les réseaux sociaux, Haris Belkebla a présenté ses excuses « à tout le peuple algérien » ainsi qu'à la fédération et à son sélectionneur. « Je ne pensais pas être en direct sur un réseau social. Cependant, mon geste reste déplacé et n’a pas lieu d’être dans un rassemblement d’une telle importance. Malgré cela, je ne cherche en rien à me disculper car j’ai commis une erreur dont je paye le prix immédiatement par mon exclusion de la sélection nationale. Une sanction qui me brise le cœur mais qui est légitime de la part des instances algériennes du football. Je n’en veux évidemment à personne si ce n’est à moi-même, surtout de vous avoir déçus et de vous avoir causé du tort » , s’est-il excusé…

L’arrivée de l’attaquant Franco-algérien, Andy Delort contribuera certainement à booster davantage, l’attaque des « Fennecs. » L’Algérie est logé dans le groupe C en compagnie du Sénégal, du Kenya et de la Tanzanie…