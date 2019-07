CAN 2019 / Affiches complètes des huitièmes de finale : Les matches chocs, les dates, à l’heure GMT…

Tous les cadors du continent africain seront au rendez-vous des huitièmes de finale de la CAN 2019, dont la phase de poule a pris fin ce mardi. Comme on pouvait s'y attendre le pays hôte, l'Égypte de Moh Salah sera bien-sûr de l'aventure en huitièmes de finale. Les « Pharaons » qui espèrent continuer leur sans-faute dans « leur » CAN, seront challengés par d’autres grosses écuries.



En effet, l’Algérie de Riyad Mahrez impressionnante depuis le début du tournoi compte aller au bout, mais aussi il faudra compter sur de « vieux routards », à savoir le Nigeria et les tenants du titre, le Cameroun, les deux sélections s’affrontent d’ailleurs en huitièmes. Le vainqueur de l’édition 2015, la Côte d’Ivoire, le Maroc de Hervé Renard ainsi que les « Black stars » du Ghana ont sans surprise validé leur ticket pour le second.



La belle surprise de cette 32e édition de la coupe d’Afrique des nations reste sans doute Madagasacar, premier du groupe B devant le Nigeria, la Guinée (qualifiée parmi les meilleurs troisièmes) et le Burundi. Les « Barea » continuent leur beau parcours dans leur première CAN. Toutefois, il faudra également compter sur la jeune et talentueuse sélection Malienne qui a fini leader du groupe E devant une pâle équipe Tunisienne, qualifiée sur le fil. Le Sénégal reste pour l’heure l’une des équations du tournoi avec des « Lions » peu convaincants…

Programmes complets des huitièmes de finale

Sénégal - Ouganda (Vendredi 5 juin 19h GMT)

Maroc - Bénin (Vendredi 5 juin 16h GMT)



Nigeria - Cameroun (Samedi 6 juin 16h GMT)

Égypte - Afrique du Sud (Samedi 6 juin 19h GMT)



Madagascar - RD Congo (Dimanche 7 juin 16h GMT)



Algérie - Guinée (Dimanche 7 juin 19h GMT)



Mali - Côte d'Ivoire (Lundi 8 juin 16h GMT)



Ghana – Tunisie (Lundi 8 juin 19h GMT)