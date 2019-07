CAN 2019 : A la mi-temps, Sénégal et Kenya 0-0, Sadio Mané rate un penalty

Pas de but après 45 minutes, mais un match très animé au Stade du 30 Juin au Caire. Sénégal et Kenya sont à égalité 0-0 à la mi-temps, en match comptant pour la troisième et dernière journée des phases de poule (Groupe C) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



Titularisé à son poste habituel d'ailier gauche, Sadio Mané a touché de nombreux ballons et insufflé plusieurs offensives, n'hésitant pas à dézoner. Mais, le joueur de Liverpool a manqué un penalty à la 29 minutes de jeu, la meilleure occasion de cette première période. Le n°10 des Lions était proche d’ouvrir la marque mais sa frappe a terminé sur les gangs du gardien Kenyan, Matasi Patrick.