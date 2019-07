CAN 2019 / 8èmes de finale : l'Algérie se qualifie facilement en quarts devant la Guinée corrigée (3-0)

Les "Fennecs" continuent leur marche silencieusement vers la victoire finale de cette 32e CAN. En huitièmes de finale, les hommes de Djamel Belmadi ont balayé le Syli national (3-0.) Dans un match dominé du début à la fin, l'Algérie de Riyad Mahrez n'a pas fait dans le détail pour décrocher son ticket qualificatif pour les Quarts de finale.



Dès la 24e minute, le bourreau des "Lions" du Sénégal, Belaili ouvrait le score d'une superbe frappe croisée dans le petit filet gauche du portier Guinéen (1-0.) En début de seconde période, Mahrez profitait d'une lumineuse ouverture de Bennacer pour crucifier le gardien adverse à la 57e minute (2-0.) En fin de partie, Adam Ounas entré à la place de Belaili, scellait le sort de ce match à sens unique, (3-0) à la 82e.



Une victoire nette et sans bavure pour les "Fennecs" qui, pour leur quatrième match n'ont toujours pas pris le moindre but. Ils affronteront en quarts le vainqueur du match Mali - Côte d'Ivoire.