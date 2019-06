CAN 2019 : 26 ans et barbe blanche, le défenseur Kenyan fait le Buzz !

En effet, né le 31 janvier 1993, le pensionnaire du club phare du Kenya, Gor Mahia FC, a officiellement 26 ans. Toutefois, sa barbe grisonnante et sa tête rasée lui donnent l’air d’un homme beaucoup plus âgé.



Depuis, Onyango ne cesse de faire l'objet de doutes quant à sa véritable date de naissance. Étonné par la tournure de l’affaire, l’homme aux 5 capes avec la sélection kényane a vite acquis une certaine célébrité. Il soutient qu’il a simplement voulu se donner un look en vue de l’épreuve-reine du football africain, comme l’ont fait par le passé l’illustre Rigobert Song ou encore le fantasque El-Hadji Diouf.



