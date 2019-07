L’ancien capitaine des Lions El Hadj Ousseynou Diouf invite l’équipe du Sénégal à « avoir le plus grand respect » pour la formation du Bénin en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.



« Le Bénin a réalisé un très beau parcours et ses joueurs vont se dire que si on a battu le Maroc, pourquoi pas le Sénégal », a dit, dans un entretien exclusif, El Hadj Diouf qui a démarré en 2000 sa carrière internationale lors d’un match contre le Bénin.



Les Écureuils passés au second tour de la CAN 2019 en faisant trois matches nuls, ont éliminé vendredi dernier en huitième de finale le Maroc aux tirs au but (1-1 à la fin du temps réglementaire).





Le Bénin va jouer son va-tout sur cette rencontre et le Sénégal ne doit rien laisser au hasard s’il veut aller loin dans cette compétition, a conseillé El Hadj Diouf, appelant les Lions à être plus performants devant.



« Avec le potentiel qui est le nôtre, le Sénégal vaut largement plus de deux buts par match », a-t-il ajouté, se félicitant jusque-là du parcours des Lions.



« Même si on reste encore sur notre faim sur la qualité du jeu produit, on ne doit pas faire la fine bouche au vu de son parcours où les Lions mènent doucement mais sûrement leur barque », a-t-il dit.



« C’est maintenant que les Lions ont besoin de tous les supporters pour aller encore gagner », a souligné Diouf qui félicite Sadio Mané et ses coéquipiers d’avoir réussi à se qualifier en quart de finale.



« Le plus important, c’est de gagner et d’assurer », a-t-il insisté.



Le match contre le Bénin aura lieu ce mercredi au stade du 30 juin au Caire.