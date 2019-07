CAF : Drogba et Eto’o désignés nouveaux collaborateurs du président Ahmad Ahmad

Ahmad Ahmad le président de la CAF, a annoncé que sur recommandation de la FIFA, les deux légendes du football Samuel Eto’o et Didier Drogba allaient devenir ses collaborateurs officiels. L’annonce a été faite lors de l’assemblée générale de l’instance, au Caire. Ils occuperont des fonctions officielles, a-t-il poursuivi, sans plus de précisions. Drogba et Eto’o font aussi partie des ambassadeurs choisis par la CAF pour cette 32e édition de la CAN.