Bras de fer entre la BICIS et une de ses clientes : Le coffre-fort N*07/244 au cœur d'une procédure judiciaire

À.Diop une sénégalaise ayant longuement vécu en Côte d'Ivoire, accuse la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (Bicis) et son directeur général à l'époque des faits, Samir Mezine, d'être à l'origine de la disparition de ses bijoux et pierres précieuses, entre autres. Des faits que conteste la banque. N'empêche, à la suite d'une plainte déposée par A.Diop, une enquête a été confiée à la Dic avant l'ouverture d'une information judiciaire confiée au juge du 8ème cabinet peut-on lire dans le journal Libération de ce lundi 8 janvier.

Dans la plainte, Me Cire Clédor Ly explique que sa cliente était attributaire, depuis 2007, d'un coffre-fort identifié sous le numéro 07/244 au niveau de la banque pour y garder ses objets précieux «constitués notamment de 55.000 grammes d'or ainsi que des bijoux en or et en diamants d'une valeur de 1.870.000.000 Fcfa : de même que des bijoux sertis de pierres précieuses d'un montant évalué à 1.287.827.000 Fcfa; et enfin la somme de 598.091.758 Fcfa ainsi que des titres de propriétés acquis au Sénégal et en Côte d'Ivoire sans compter des objets de jeunesse valeurs affectives depuis maintenant 17 ans. »

Ainsi, « 17 ans après, avec plusieurs dépôts antérieurs, elle s'est rendue à la banque le vendredi 29 janvier 2023, pour déposer de nouveau dans son coffre mais grande a été sa surprise de constater que la clé qui lui avait été attribuée par la Bicis ne pouvait plus ouvrir le coffre ; (...) C'est ainsi qu'elle s'est naturellement rapprochée des responsables pour s'enquérir de cette situation et n'eut comme explication que le coffre-fort avait été changée et que tout le contenu a été déplacé à un autre endroit sans qu'elle ne soit avisée ni par appel téléphonique ni par écrit alors que l'établissement bancaire avait toutes ses coordonnées (…) À la vue de cela, elle s'est rendue à l'évidence qu'une grande partie de ses bijoux ainsi que ses documents avaient été subtilisés », soutient Me Ciré Clédor Ly dans sa plainte lue par Libération.

« Elle a donc commis un huissier du nom de Me Lamine Ndiaye pour constater cet état de fait qui lui a fait perdre des bijoux en or, en diamant, en pierres précieuses ainsi que des documents qui pour la plupart étaient des dons du Président Houphouët Boigny et d'autres dignitaires ivoiriens ou Chefs d'Etat comme le Président Abdoulaye Wade ou des biens provenant de l'héritage de ses grands-parents et parents », rapporte l'avocat.