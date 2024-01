Bicentenaire de Janjangbureh ( Gambie): retour sur ce haut lieu d’histoire qui doit son existence à Mansa Kimingtang Camara , roi du NIANI !

Les sénégalais ne connaissent décidément pas l’histoire du Niani et de son roi Mansa Kiminintang Camara. Des plus hautes autorités du pays se sont rendues à Janjangbureh (Gambie), pour y célébrer un festival marquant son bicentenaire, alors qu’aucune d’elle ne s’est rendue à Koumpentoum pour y honorer de leur présence le festival dédié à celui qui a rendu justement sa liberté à Janjangbureh.



La vérité historique.



Si Janjangbureh a pu recevoir le premier esclave libre, ayant quitté les Amériques, c’est parce qu’elle a d’abord été elle-même libérée de la domination coloniale. Cette prouesse a été rendue possible par le roi du Niani.



Joyau de dignité, ce royaume aura surtout réussi l'extraordinaire exploit de freiner par la force, la dévastatrice avancée des troupes anglaises entre 1820 et 1830, juste à l'actuelle frontière Sénégalo-Gambienne. C’est en effet, à Janjangbureh que Mansa Kimintang, après avoir chassé les Anglais hors de ces frontières, est allé disperser la base des Anglais qui ont tous pris la poudre d’escampette d’où d’ailleurs son nom y Djan Djan Djan tah en manding (Ils se sont dispersés)

Si Mansa Kimintang n'avait pas ainsi battu les anglais, la Gambie actuelle serait deux fois plus vaste, au moins.

C’est en 1823, que le roi de Niani vendit l'île aux Britanniques pour la somme de 300 lingots de dollars et qui justifie son rattachement à l’actuelle Gambie.

Ainsi, si ce Roi l'avait voulu, même l'actuelle Gambie n'existerait tout simplement pas aujourd'hui, car après une si écrasante victoire sur les anglais, il aurait simplement pu rattacher la petite colonie Gambienne Mac Carthy ou plutôt Man Katy, à son propre royaume. Toutefois ce souverain ne voulait pas humilier ces anglais, disait-il. Il voulait juste repousser leur offensive. Une défaite si catastrophique pour les "homards rouges" anglais qu'ils laissèrent derrière, dans leur fuite, leurs armes, munitions, même leurs canons et autres bombes. Un considérable butin de guerre pour ce Roi et ses braves guerriers. Butin encore bien visible, 185 ans plus tard, dans l'ancienne capitale de ce royaume : la fameuse cité de NDOUNGOUSSINE, dans le département de Koumpentoum aujourd'hui.



Le festival du Niani, négligé par les autorités sénégalaises!



Depuis 09 ans le Conseil départemental de Koumpentoum se bat parfois avec moyens dérisoires pour organiser son festival pour rendre hommage justement à Mansa Kimintang Camara. Et depuis 09 ans seuls deux ministres de la république ont eu à honorer de leur présence ce festival. Chose plus grave pour cette 9e édition dont le parrain était justement le premier ministre Amadou Ba, le Conseil départemental de Koumpentoum n’a reçu aucun appui financier de l’État. Chose encore plus grave, le Premier ministre Amadou Ba ne s’est ni déplacé encore moins fait représenter. Et pourtant pour le festival marquant le bicentenaire de Janjangbureh (Gambie), il s’est déplacé avec près d’une dizaine de ministres pour en vérité y célébrer le NIANI. Et paradoxalement, c’est le président Barro seul, dans son discours, qui a rendu hommage au roi du NIANI. Paradoxalement c’est en Gambie que le Roi Mansa Kimintang Camara est plus reconnu et honoré que dans son propre pays. Décidément nul n’est prophète chez soi. Mais l’histoire elle, ne ment jamais !