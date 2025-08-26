Baisse du niveau de l’eau à Touba : Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, visite l’ouvrage stratégique de Nguélémou

Le bassin de Nguélémou fonctionne à plein régime. Il est au cœur des systèmes qui évacuent les eaux pluviales, hors de la ville, vers les bassins d’infiltration de Pofdy, Darou Rahman et de Keur Kabb. Cet ouvrage stratégique inauguré par le samedi 2 août 2025 par le Premier Ministre Ousmane Sonko en présence du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye et le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Séni Diène, a reçu la visite du fils du Khalife général des Mourides, Serigne Kosso Mbacké. Cette visite intervient dans un contexte de baisse continue du niveau de l’eau dans les quartiers dotés d’ouvrages de drainage comme Nguélémou, Nguiranène, Keur Niang entre autres.



Faudrait-il le rappeler les deux systèmes d’évacuation des eaux pluviales de Touba (Keur Niang-Pofdy et Keur Niang-Darou Rahman) et (Nguélémou-Keur Kabb) continuent jusqu’au 26 août de refouler les eaux vers les exutoires. Le débit cumulé de refoulement est 8.320 m³/heure pour les deux stations, Keur Niang et Nguélémou.