Aziz Sobel Ngom, Directeur exécutif Social Change Factory : "Que faire des recalés au bac ? (...) Ce qui manque à la politique de l'emploi de l'État"

Social Change Factory a procédé ce mercredi au lancement de son programme Yeewu. Concept qui s'articule autour de six axes et qui consiste principalement à promouvoir l'employabilité des jeunes dans le continent africain. Aziz Sobel Ngom qui préside aux destinées de SCF a confié aux journalistes présents à la cérémonie de lancement qu'ils sont interpellés par le destin des jeunes qui échouent chaque année au bac et qui sont laissés à leur propre sort. De même, le directeur exécutif de la structure porteuse du programme Yeewu s'est prononcé sur la politique de l'emploi de l'État du Sénégal. Politique qu'il ne trouve pas à même de venir à bout de l'oisiveté qui frappe une frange importante de la jeunesse. Pour lui, une place doit être faite à d'autres acteurs pour une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes.