Audit des finances publiques 2019-2023 : « Une fiabilité des données non reflétée par le projet de rapport » (JA)

Toujours dans ses révélations sur le rapport d’audit de la Cour des comptes concernant les finances publiques au Sénégal de 2019 à 2023, Jeune Afrique précise qu’en décembre 2024, une première version du rapport était adressée aux présidents des cinq chambres de la Cour ainsi qu’à Mamadou Faye, le premier président de l’institution.



Après avoir analysé le projet de rapport, ce dernier écrit, dans un document en possession de Jeune Afrique, qu’il avait été demandé à la Chambre « de commencer ses travaux par la vérification de la fiabilité des données contenues dans le rapport d’audit produit par le gouvernement ». Cela n’a pas été fait. Ou bien, si cela a été fait, « ce projet de rapport ne le reflète pas », informe Jeune Afrique, qui poursuit ses révélations en ajoutant que le premier président de la Cour des comptes, un peu plus loin, observe et retient de tout cela que « les auditeurs ne sont pas en mesure de se déterminer sur l’existence ou non d’un surplus de financement, aussi bien en 2022 qu’en 2023 ».