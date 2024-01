Audience à la cour suprême: Les avocats de sonko demandent au juge de "surseoir à statuer"

Les avocats du maire de Ziguinchor sont unanimes sur la question d' "exception d'inconstitutionnalité". A la suite des autres avocats qui ont déjà fait leur plaidoirie devant le juge, Me Khoureychi Ba abonde dans le même sens, c'est à dire à "surseoir à statuer "



"Monsieur le Président, on ne peut aborder le fond. Parce que vous devez surseoir et renvoyer devant le Conseil Constitutionnel qui doit trancher la question. D'ici là, vous avez l'obligation d'attendre", a dit l'avocat.



"Un magistrat sans inquiétude est un magistrat inquiétant". Ce jour du 04 janvier coïncide avec le jour de naissance de son parti (Ousmane Sonko). Je refuse d'écouter l'autre partie sur cette exception de nullité. Ils n'ont même pas donné de réponse. M. Le président vous avez une excellente réputation technique. Il faut refuser. Les droits de Sonko n'ont pas été respectés, on attend un procès en appel et on lui impose un procès en cassation", a déclaré Me Khoureychi Ba.