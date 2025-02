Atelier d'évaluation stratégique : Le CORAF évalue la campagne agricole 2024 et planifie pour 2025

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) organise, du 25 au 27 février 2025, un atelier de rencontre et de planification dans un hôtel de la place. Cette rencontre vise à évaluer la campagne agricole 2024 et à définir les stratégies pour l’année 2025 en matière de parcs de technologies agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre.



L’événement réunit des experts agricoles, des chercheurs et des partenaires techniques et financiers impliqués dans l’innovation et la modernisation du secteur agricole. L’objectif est de tirer des enseignements des initiatives mises en œuvre en 2024 et d’optimiser les interventions pour améliorer la productivité et la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et économiques.



L’année 2024 a été marquée par plusieurs avancées dans le domaine agricole, notamment grâce à l’expansion des parcs de technologies agricoles, qui facilitent l’accès des producteurs aux innovations scientifiques et aux bonnes pratiques. Toutefois, des défis subsistent, notamment en matière de financement, d’adoption des technologies et de résilience face aux changements climatiques.



Selon Nieyidouba Lamien, gestionnaire de programmes au CORAF, « cet atelier est une opportunité pour dresser un état des lieux objectif des actions menées en 2024 et identifier les axes d’amélioration pour maximiser l’impact des interventions en 2025 ».





L’atelier a été également l’occasion d’élaborer un plan stratégique pour l’année 2025, avec un accent particulier sur la diffusion des innovations technologiques, le renforcement des capacités des agriculteurs et la mobilisation des ressources financières pour soutenir le développement des parcs agricoles.



En renforçant la collaboration entre les acteurs du secteur, le CORAF ambitionne d’accélérer la transformation agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre et de contribuer à la sécurité alimentaire dans la région.



L'atelier s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de modernisation du secteur agricole, en mettant l’innovation au service des producteurs pour une agriculture plus performante et durable.