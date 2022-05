Assemblée nationale : les députés examinent, ce jeudi, un projet de loi autorisant la création de la SONAGED SA.

Le projet de loi n⁰ 06/2022 autorisant la création d’une société anonyme dénommée Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED SA) est, actuellement, en cours d’examen, par les parlementaires. Il est porté par le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow.



À l’en croire, la création de ladite société arrive dans un contexte où la gestion des déchets est devenue une réelle priorité aussi bien pour l’État que pour les collectivités territoriales. C’est une structure qui vient compléter l’arsenal juridique déjà en place pour matérialiser la volonté exprimée par le président de la République de faire de la salubrité publique une priorité nationale à travers l’ambitieux programme dénommé « Sénégal Zéro déchets », lequel vise l’instauration d’un meilleur cadre de vie pour nos populations et une attractivité économique renforcée de nos territoires.



La SONAGED SA jouera ainsi le rôle de régulateur et de superviseur pour l’ensemble des projets et programmes de l’État en matière de gestion des déchets solides...