Arrestations et emprisonnements : L'APR dans les rues de Saint-Louis ce samedi

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'Alliance Pour la République (APR) a publié un communiqué ce vendredi, dénonçant "une nouvelle fois l’acharnement sur les responsables de l’ancienne majorité". Le parti exige la libération immédiate de plusieurs de ses membres et alliés.



L'APR réclame la libération de Farba Ngom, Lat Diop, Mansour Faye, Aissatou Sophie Gladima, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye. Le parti demande également la fin du placement sous bracelet électronique d'Ismaïla Madior Fall. Selon le parti républicain, "ces privations de liberté, sans le moindre début de preuve, montrent la volonté d’humilier des personnalités dont le seul tort est d'avoir servi le Sénégal avec engagement et loyauté".



Appel à la mobilisation à Saint-Louis

Dans son communiqué, le SEN fustige "la volonté de déstabilisation de l’APR par un vil procédé de règlement de comptes et grâce à la complicité de certains magistrats".



En conséquence, l'APR a lancé un appel à ses responsables et militants pour une participation massive à la marche pacifique organisée ce samedi 21 juin à Saint-Louis. L'objectif de cette marche est d'exiger la libération de leur camarade Mansour Faye, maire de la ville, ainsi que de tous les "détenus politiques", citant notamment Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, Assane Diouf et Jérôme Bandiaky.